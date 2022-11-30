Закон одобрили: пенсионеров лишат части выплат в 2023-м году

«Благодаря этому трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР уменьшится на 925,9 миллиарда рублей», – приводит пояснительные слова «РИА Новости».

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Добавим, что накопительная пенсия заморожена с 2014 года. То есть все последние 8 лет отчисления в размере 6% от зарплаты направляются сразу в страховую часть, а это значит, что они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

А раньше, россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.