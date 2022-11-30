«Не начислять неустойки»: Центробанк рекомендовал не штрафовать должников

Центробанк

Центробанк. Фото: Global Look Press 

Реструктуризация не скажется на кредитной истории заемщика.

Сообщается, что до 2024 года банки будут лояльно относиться к должникам. 

Это значит, что заемщикам не станут начислять неустойки и принудительно выселять за просроченные платежи.

«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», — говорится в сообщении ЦБ.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Указанные реструктуризации также не будут учитываться в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика», — отметили в Tass.ru.

Напомним, ранее россиянам рассказали о сокращении праздничных дней в январе следующего года.

Читайте также