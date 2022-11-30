Россияне получат прибавку к пенсии уже с 1 декабря 2022 года: нужно только подать документы

В России несколько десятков миллионов пенсионеров. Целый ряд нюансов влияет на то, какую пенсию будет получать гражданин. При этом делает перерасчет, если пожилой россиянин продолжает работать или имеет северный стаж. Также существуют дополнительные выплаты. Некоторые граждане уже с 1 декабря 2022 года могут получить прибавку к пенсии.
Речь идет об одном из способов повышения пенсии. Если есть иждивенцы, то можно оформить доплату. Пенсионеру следует обратиться за перерасчетом. Таким образом, фиксированная плата вырастет.
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Но нужно знать, что оформить можно не более трех нетрудоспособных иждивенцев.
«Размер фиксированной выплаты на 2022 год составляет 7220,74 рубля. Таким образом, пенсионер на одного иждивенца может получать 2406,91 рубля. Для этого нужно подать заявление и предоставить документы, подтверждающие факт наличия нетрудоспособного человека на содержании», – заявил специалист, пишет THE FTIMES.