Россияне получат прибавку к пенсии уже с 1 декабря 2022 года: нужно только подать документы

Речь идет об одном из способов повышения пенсии. Если есть иждивенцы, то можно оформить доплату. Пенсионеру следует обратиться за перерасчетом. Таким образом, фиксированная плата вырастет.

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Но нужно знать, что оформить можно не более трех нетрудоспособных иждивенцев.