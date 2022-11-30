Мясо сухое и переваренное: Роскачество назвало худшую тушенку из свинины

Потребители часто сомневаются в качестве и безопасности мясных консервов. Эксперты Роскачества провели исследование и выяснили, оправданы ли страхи покупателей.

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Для лабораторных опытов было закуплено 19 упаковок тушеной свинины разных производителей. К части продуктов у специалистов возникли претензии.

Худшие результаты показали товары: «Боекомплект», «Бурятмяспром», «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Ова» и «О’Кей». В них было недостаточное количество мяса и жира, а массовая доля белка оказалась ниже установленных нормативов.