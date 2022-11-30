Как защитить от преступников персональные данные в интернете

Если не защищать свои личные данные от посторонних, можно столкнуться с очень неприятными последствиями. Специалисты не рекомендуют хранить в Сети данные своего паспорта, банковские реквизиты, информацию о банковских картах.

Кроме того, желательно не хранить личную переписку: даже сложные пароли порой не защищают от взлома. Хорошо бы воздержаться и от выкладывания в интернет личных фотографий: их могут использовать с целью дискредитации.

Адвокат Алексей Гавришев советует: для передачи личных данных пользоваться только секретными чатами в мессенджерах. Кроме того, необходимо придумывать сложные пароли с двухфакторной аутентификацией.

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Далее – не открывать письма от незнакомых пользователей, пришедшие на электронную почту. Наконец, не заходить на непроверенные сайты. По материалам издания «РИАМО».