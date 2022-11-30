Стало известно, когда бюджетникам повысят зарплату в 2023 году

Российские рубли

Российские рубли. Фото: Global Look Press

Заработки сотрудников бюджетной сферы будут проиндексированы.

Год завершается хорошей новостью для сотрудников бюджетной сферы. В 2023 году им будут проиндексированы зарплаты.

В эту среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение на совещании с членами Правительства. Были также озвучены сроки, когда необходимо это сделать.

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«В этом году мы столкнулись с инфляцией. Цены заметно выросли. Поэтому уже в январе следующего года надо провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы. А также выделить необходимую финансовую помощь на эти цели тем регионам, которые действительно нуждаются», — сказал глава государства.

Как ранее заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут на 8%.

По материалам ТАСС.

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