Стало известно, когда бюджетникам повысят зарплату в 2023 году

Год завершается хорошей новостью для сотрудников бюджетной сферы. В 2023 году им будут проиндексированы зарплаты.

В эту среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение на совещании с членами Правительства. Были также озвучены сроки, когда необходимо это сделать.

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