Стало известно, когда бюджетникам повысят зарплату в 2023 году

Год завершается хорошей новостью для сотрудников бюджетной сферы. В 2023 году им будут проиндексированы зарплаты.
В эту среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение на совещании с членами Правительства. Были также озвучены сроки, когда необходимо это сделать.
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«В этом году мы столкнулись с инфляцией. Цены заметно выросли. Поэтому уже в январе следующего года надо провести индексацию заработных плат работников бюджетной сферы. А также выделить необходимую финансовую помощь на эти цели тем регионам, которые действительно нуждаются», — сказал глава государства.
Как ранее заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут на 8%.
По материалам ТАСС.