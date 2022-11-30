Продукты для новогоднего стола резко подорожали: во сколько обойдется праздник обычной семье — подсчеты специалистов

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Специалисты подсчитали, что в среднем семья из четырех человек потратит на новогодний стол 12 тысяч рублей. Если же экономить на спиртном, покупать дешевые продукты и отказаться от деликатесов, то можно уложиться и в пять тысяч рублей.

По материалам «Народных новостей».