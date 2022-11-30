Продукты для новогоднего стола резко подорожали: во сколько обойдется праздник обычной семье — подсчеты специалистов

В России традиционно принято встречать Новый год дома, а на стол подавать все самое лучшее.
Как отмечают эксперты, в этом году продукты для праздничного стола заметно подорожали — в среднем на 15–20 процентов по сравнению с прошлым годом.
«Мы пережили в этом году инфляционный шок, и цены на многие продукты повысились на четверть. В то же самое время с лета мы переживаем дефляцию, когда цены постепенно стали возвращаться к более комфортному уровню. Можно надеяться, что новогодний стол обойдется на 15–20% дороже. Это не так много, как можно было ожидать», — отметил экономист Василий Колташов.
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Специалисты подсчитали, что в среднем семья из четырех человек потратит на новогодний стол 12 тысяч рублей. Если же экономить на спиртном, покупать дешевые продукты и отказаться от деликатесов, то можно уложиться и в пять тысяч рублей.
По материалам «Народных новостей».