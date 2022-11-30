Эксперты считают, что каждый второй российский ТЦ не переживет период санкций

Российские торговые центры относительно легко пережили пандемию, а вот в ситуации с уходом иностранных брендов их ждут серьезные испытания. Вплоть до того, что каждый второй ТЦ закроется.

На конец 2022 года в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 подобных объектов, рассказал журналистам управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. В обозримом будущем эта цифра может увеличиться в полтора раза, считает эксперт.

«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — цитируют «Известия» создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александра Перемятова.

Другие эксперты отмечают, что торговые центры сильно страдают от своей закредитованности, и выжить в нынешней ситуации смогут только крупные игроки.