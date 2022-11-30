Эксперты считают, что каждый второй российский ТЦ не переживет период санкций

Российские торговые центры относительно легко пережили пандемию, а вот в ситуации с уходом иностранных брендов их ждут серьезные испытания. Вплоть до того, что каждый второй ТЦ закроется.
На конец 2022 года в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 подобных объектов, рассказал журналистам управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. В обозримом будущем эта цифра может увеличиться в полтора раза, считает эксперт.
«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — цитируют «Известия» создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александра Перемятова.
Другие эксперты отмечают, что торговые центры сильно страдают от своей закредитованности, и выжить в нынешней ситуации смогут только крупные игроки.
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По данным «Авито Недвижимости», с января по октябрь 2022 года объем выставленных на продажу ТЦ с площадью от 10 тысяч квадратных метров в России вырос примерно на 14%. Лидером в этой тенденции стал Санкт-Петербург — там за год количество продаваемых объектов выросло примерно на 50%.
Стоит добавить, что выкупленные торговые центры нередко сносят, чтобы построить на их месте нечто новое. А если это будет очередной многоквартирный дом, города и районы от этого отнюдь не выиграют.