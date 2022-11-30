Без антибиотиков и консервантов! Роскачество назвало лучшую тушенку из свинины

Потребители часто сомневаются в качестве и безопасности мясных консервов. Эксперты Роскачества провели исследование и выяснили, оправданы ли страхи покупателей.
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Для лабораторных опытов специалисты закупили 19 упаковок тушеной свинины разных производителей. Лучшие результаты показала продукция брендов «Атрус», «Йошкар-олинский мясокомбинат» и «Барс».
Эта тушенка оказалась качественной и полностью безопасной. В ней не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, нитрозаминов, антибиотиков, консервантов и синтетических красителей.
Она соответствовала не только требованиям законодательства, но и повышенному стандарту Роскачества.