Без антибиотиков и консервантов! Роскачество назвало лучшую тушенку из свинины

Эта тушенка оказалась качественной и полностью безопасной. В ней не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, нитрозаминов, антибиотиков, консервантов и синтетических красителей.

Она соответствовала не только требованиям законодательства, но и повышенному стандарту Роскачества.