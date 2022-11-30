Без антибиотиков и консервантов! Роскачество назвало лучшую тушенку из свинины

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты рассказали, какие консервы можно смело покупать.

Потребители часто сомневаются в качестве и безопасности мясных консервов. Эксперты Роскачества провели исследование и выяснили, оправданы ли страхи покупателей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль». 

Для лабораторных опытов специалисты закупили 19 упаковок тушеной свинины разных производителей. Лучшие результаты показала продукция брендов «Атрус», «Йошкар-олинский мясокомбинат» и «Барс». 

Эта тушенка оказалась качественной и полностью безопасной. В ней не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, нитрозаминов, антибиотиков, консервантов и синтетических красителей. 

Она соответствовала не только требованиям законодательства, но и повышенному стандарту Роскачества.

Читайте также