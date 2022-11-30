С ним стоит быть осторожнее! Роскачество назвало худшее детское мыло

Вокруг детского мыла ходит много слухов. Многие женщины опасаются, что популярное косметическое средство может вызывать раздражение и даже аллергию.
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Роскачество выяснило, есть ли на прилавках популярных магазинов качественные товары, с которыми можно не опасаться за здоровье малышей. Для этого специалисты закупили мыло 29 торговых марок и исследовали образцы в лаборатории.
Худшие результаты показал продукт бренда «Наша мама». Массовая доля хлористого натрия в нем не соответствовала требованиям ГОСТа, что говорит о недостаточной очистке сырья или нарушении технологии производства.
Такие же недостатки были выявлены у товаров производителей: Honey Kid, «Детское» и «Курносики».