С ним стоит быть осторожнее! Роскачество назвало худшее детское мыло

Вокруг детского мыла ходит много слухов. Многие женщины опасаются, что популярное косметическое средство может вызывать раздражение и даже аллергию.

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Роскачество выяснило, есть ли на прилавках популярных магазинов качественные товары, с которыми можно не опасаться за здоровье малышей. Для этого специалисты закупили мыло 29 торговых марок и исследовали образцы в лаборатории.