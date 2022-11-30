Срочно покупайте! Экономист назвала продукты, которые взлетят в цене к Новому году

Близится Новый год, а значит, некоторые товары в магазинах подорожают. Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. Плеханова Ольга Рыкалина сообщила, что это традиционное явление.
«Сейчас происходит то, что всегда у нас происходит перед Новым годом: подъем цен на некоторые продукты. Потом, как обычно, какие-то цены вернутся к прежним, какие-то останутся», — заявила эксперт Teleprogramma.pro.
По мнению экономиста, сейчас срочно надо покупать алкоголь, соки, сыровяленые и сырокопченые колбасы, сыры, красную икру, рыбу, шоколадные конфеты, майонез, консервированный горошек (и другие консервы — рыбные, мясные, овощные). Потом вы за это будете переплачивать.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».