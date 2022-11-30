Еще один скелет в шкафу принцессы Дианы

Американский журналист Майкл Вульф выпустил книгу о принцессе Диане «Слишком известна», в которой раскрыл нелицеприятные подробности из ее прошлого.

Автор утверждает, что Леди Ди тесно общалась со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном, которого осудили за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

Журналист приводит слова Джеффри, где он говорит, что Диана «часто его сопровождала». Характер встреч он раскрывать не стал, но в Сети уже подозревают, что и с этим человеком у принцессы мог быть роман.

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