Умерла легенда отечественной медицины, гинеколог Галина Савельева

29 ноября в возрасте 94 лет скончалась Галина Михайловна Савельева — легенда российской науки и медицины, вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов, академик РАН, Герой Труда и заслуженный деятель науки РФ.

Она прославилась не только как выдающий врач, но и как новатор, создавший отечественную школы перинатальной медицины. Ее ученики составляют элиту российского врачебного сообщества.

«Светлый элегантный образ академика Савельевой был настоящей визитной карточкой нашей страны. Знание английского и умение общаться и дружить с коллегами во всем мире на равных, с высочайшим достоинством представляя нашу Родину, вызывали истинный восторг и гордость! — говорит академик РАН Лейла Адамян. — Бесконечно жаль, что на наших конгрессах, форумах и праздниках мы больше не будем видеть нашего лидера, человека, опередившего время!»

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Добавим, что Галина Михайловна была обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, «Знак Почета», государственной премии СССР и двух премий Правительства РФ. И это только малый список признаний ее заслуг.