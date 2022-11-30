Можно смело покупать! Роскачество назвало лучшее детское мыло

Вокруг детского мыла ходит много слухов. Многие женщины опасаются, что популярное косметическое средство может вызывать раздражение и даже аллергию.

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Роскачество выяснило, можно ли на прилавках популярных магазинов найти качественные товары, с которыми можно не опасаться за здоровье малышей. Для этого специалисты закупили мыло 29 торговых марок и исследовали образцы в лаборатории.

Вся продукция оказалась безопасной. Лучшие результаты показали товары брендов: «Невская косметика», «Рецепты чистоты», Baby's soap, Bebble cream soap, Johnsons baby, Weleda, «Бархатные ручки», «Губка Боб», Baby boom, под торговой маркой «Д» и «Умка».