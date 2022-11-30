Молоко, крупы, мясо, хлеб: 4 важных продукта стали стремительно расти в цене – бабушки бросились запасаться

Предстоящее празднование Нового года спровоцировало рост цен. Прежде всего поднялись в стоимости продукты, которые россияне традиционно ставят на праздничный стол: шампанское, рыба соленая, копченая, свежемороженая, деликатесы.
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Однако вслед за товарами – символами праздника – стали дорожать и обычные продукты, которые граждане употребляют в пищу каждый день. И процесс этот продолжится дальше, пишет КП.
По прогнозам специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, мясо и молоко подорожают после Нового года на 7-10%, а хлеб и крупы – на 5%.
Экономные люди уже поспешили в магазины, чтобы сделать запас продуктов по нынешней цене.