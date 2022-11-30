Молоко, крупы, мясо, хлеб: 4 важных продукта стали стремительно расти в цене – бабушки бросились запасаться

Люди запасаются продуктами.

Люди запасаются продуктами. Фото: Global Look Press

К новогодним каникулам цены на товары повседневного спроса повысятся еще больше.

Предстоящее празднование Нового года спровоцировало рост цен. Прежде всего поднялись в стоимости продукты, которые россияне традиционно ставят на праздничный стол: шампанское, рыба соленая, копченая, свежемороженая, деликатесы.

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Однако вслед за товарами – символами праздника –  стали дорожать и обычные продукты, которые граждане употребляют в пищу каждый день. И процесс этот продолжится дальше, пишет КП.

По прогнозам специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, мясо и молоко подорожают после Нового года на 7-10%, а хлеб и крупы – на 5%.

Экономные люди уже поспешили в магазины, чтобы сделать запас продуктов по нынешней цене.

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