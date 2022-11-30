Молоко, крупы, мясо, хлеб: 4 важных продукта стали стремительно расти в цене – бабушки бросились запасаться

Однако вслед за товарами – символами праздника – стали дорожать и обычные продукты, которые граждане употребляют в пищу каждый день. И процесс этот продолжится дальше, пишет КП.

По прогнозам специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, мясо и молоко подорожают после Нового года на 7-10%, а хлеб и крупы – на 5%.

Экономные люди уже поспешили в магазины, чтобы сделать запас продуктов по нынешней цене.