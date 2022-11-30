Россиянам сообщили о бесполезности банковских карт «Мир»: конкурент практически вытеснил

Однако сейчас у карт «Мир» появился серьезный конкурент, который может свести существование пластика к нулю.

Создал его Сбербанк, дабы клиенты могли ощущать большую свободу и не зависеть от материальных банковских карточек.

Речь идет о виртуальной системе SberPay от Сбербанка, которая работает через телефон. Чтобы ей начать пользоваться, нужно всего лишь скачать новую версию приложения «Сбербанк Онлайн».

Таким образом система сделала карты «Мир» практически бесполезными.

Источник: akket.com.