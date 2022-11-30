Деньги на карты теперь будут переводить по-новому: уже с 1 января

Как оказалось, эта система теперь внедряется и в других странах, что очень удобно для людей, у которых есть родственники, близкие и партнеры за границей.

Уже с 1 января 2023 года жители РФ получат возможность переводить средства с помощью СБП в некоторые страны ЕАЭС, в том числе в Казахстан и Белоруссию.

Для этого тоже не потребуются дополнительные знания – просто забиваете в онлайн-банке номер телефона, кому отправляете деньги, и через несколько секунд они оказываются на карте у человека.