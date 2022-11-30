За ЖКХ с 1 декабря владельцы квартир будут платить по-новому – дополнительные траты

В декабре за ЖКХ россияне заплатят больше обычного.

В декабре за ЖКХ россияне заплатят больше обычного. Фото: Global Look Press

Россиянам придется смириться с повышенным тарифом.

Плановое повышение цен на ЖКХ должно было произойти 1 июля 2023 года. Тем не менее, на территории РФ приняли решение изменить стоимость коммунальных услуг для владельцев квартир уже в декабре 2022 года.

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По-новому расчет будет вестись уже с первого месяца зимы, то есть на семь месяцев ранее.

Это значит, что собственники получат в конце месяца квитанции, где цифры увеличатся на 5-9%, в зависимости от региона нахождения жилья, а также населенного пункта.

Источник: akket.com.

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