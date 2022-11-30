За ЖКХ с 1 декабря владельцы квартир будут платить по-новому – дополнительные траты

По-новому расчет будет вестись уже с первого месяца зимы, то есть на семь месяцев ранее.

Это значит, что собственники получат в конце месяца квитанции, где цифры увеличатся на 5-9%, в зависимости от региона нахождения жилья, а также населенного пункта.

Источник: akket.com.