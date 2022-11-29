Деньги начислят автоматически: россиянам рассказали, как получить выплату в 1000 рублей

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Для получения этой суммы, которая может выручить, нужно оформить специальную кредитную карту «Мир», а потом совершить покупку на любую сумму, после чего денежные средства поступят на ваш банковский счет, сообщает UssurMedia.

Напомним, что ранее Пенсионный фонд России подготовил выплаты для ряда граждан. Ранее стало известно, что увеличили размер доплаты пенсионерам, у которых есть близкие нетрудоспособные родственники.