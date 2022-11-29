Как школьники будут писать итоговое сочинение в декабре 2022 года: раскрываем темы

Интересны и результаты опроса среди выпускников. Оказывается, что каждый третий одиннадцатиклассник до сих пор не знает о новых правилах написания итогового сочинения. Половина же школьников, успевших ознакомиться с нововведениями, считает, что готовиться стало сложнее.

30% опрошенных заявили, что для них самым пугающим является то, что темы и направления будут неизвестны до самого экзамена.

По материалам «Мослента».