Как школьники будут писать итоговое сочинение в декабре 2022 года: раскрываем темы

7 декабря старшеклассники будут писать итоговое сочинение. Об основных изменениях, связанных с ним, рассказал глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.
В этом году будут использованы темы прошлых лет. Они структурированы по трем разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».
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Интересны и результаты опроса среди выпускников. Оказывается, что каждый третий одиннадцатиклассник до сих пор не знает о новых правилах написания итогового сочинения. Половина же школьников, успевших ознакомиться с нововведениями, считает, что готовиться стало сложнее.
30% опрошенных заявили, что для них самым пугающим является то, что темы и направления будут неизвестны до самого экзамена.
По материалам «Мослента».