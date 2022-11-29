С плесенью и кишечной палочкой! Роскачество назвало худший горький шоколад

Горький шоколад считается полезным продуктом, который способен поднимать настроение и снижать уровень холестерина в крови. Однако многие скептики уверены, что в обычных продуктовых магазинах качественного товара не найти.

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Эксперты Роскачества проверили исследование, для которого закупили горький шоколад 26 торговых марок с содержанием какао от 68 до 77,7%.

Лабораторные опыты показали, что весь приобретенный шоколад был произведен из продуктов переработки бобов какао с сахаром. Производители не использовали заменители или эквиваленты какао-масла и какавеллу.