Продается в любой «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший горький шоколад

Горький шоколад считается полезным продуктом, который способен поднимать настроение и снижать уровень холестерина в крови. Однако многие скептики уверены, что в обычных продуктовых магазинах качественного товара не найти.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперты Роскачества проверили исследование, для которого закупили горький шоколад 26 торговых марок с содержанием какао от 68 до 77,7%.

Десять образцов показали отличные результаты. Лидерами стали товары брендов: «Бабаевский», Alpen Gold, «ВкусВилл», «Ашан» «Санто-Доминго» Ameri, Bucheron Stand'art, «Российский» шоколад President Heritage, Maestrani и Lindt.