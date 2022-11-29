Продается в любой «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший горький шоколад

Горький шоколад считается полезным продуктом, который способен поднимать настроение и снижать уровень холестерина в крови. Однако многие скептики уверены, что в обычных продуктовых магазинах качественного товара не найти.
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Эксперты Роскачества проверили исследование, для которого закупили горький шоколад 26 торговых марок с содержанием какао от 68 до 77,7%.
Десять образцов показали отличные результаты. Лидерами стали товары брендов: «Бабаевский», Alpen Gold, «ВкусВилл», «Ашан» «Санто-Доминго» Ameri, Bucheron Stand'art, «Российский» шоколад President Heritage, Maestrani и Lindt.
Эти продукты были признаны качественными и полностью безопасными. В них отсутствовали эквиваленты и заменители масла какао, а содержание масла какао и теобромина свидетельствовало о достаточном количестве какао-компонентов в составе.
Также в них находились железо, магний, фенилэтиламин (вещество, влияющее на улучшение настроения) и флавоноиды, которые положительно сказываются на работе сердца и сосудистой системы.