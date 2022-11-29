Освободят от налога: пенсионерам дадут новую льготу

В России десятки миллионов пенсионеров. Для ряда граждан существуют не только основные выплаты, но и различные доплаты, а также льготы. На этот раз стало известно, что в Госдуму поступила инициатива освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности имеется два дома.
Отмечается, что с таким предложением выступила федеральная компания «Этажи». Стоит добавить, что член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уже поддержала эту инициативу.
На данный момент пенсионеры могут не платить имущественный налог только на один дом, а вот на второй оплата необходима. Но теперь этот пункт хотят пересмотреть.
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«Я думаю, что это вполне социально обосновано. Это было бы действительно логично и правильно», — цитирует «Лента» источник парламентария.
Соответствующее обращение уже поступило в аппарат кабмина, но пока проект отправили на доработку в Минфин.