Россиянки старше 57 лет получат выплаты от государства: кому именно они положены

Российские рубли

Российские рубли. Фото: Global Look Press

ПФР России анонсировал нововведение, которое появится с 2023 года.

В 2023 году россиянки, которым исполнилось 57 лет, смогут претендовать на получение дополнительной выплаты от государства.

На сайте Пенсионного фонда России уточняется, что речь идет о выплатах для матерей, воспитавших троих и более детей. Теперь эти женщины смогут выйти на пенсию досрочно и получить пособие от государства.

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Право на досрочную пенсию получат те женщины, у которых будут соблюдены и еще несколько условий.

Во-первых, всем детям уже должно исполниться, как минимум восемь лет. Во-вторых, у женщины, чей возраст перевалил за 57 лет, должно быть не менее 15 лет страхового стажа. И третье условие — наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

По материалам Sportkp.ru.

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