Россиянки старше 57 лет получат выплаты от государства: кому именно они положены

В 2023 году россиянки, которым исполнилось 57 лет, смогут претендовать на получение дополнительной выплаты от государства.

На сайте Пенсионного фонда России уточняется, что речь идет о выплатах для матерей, воспитавших троих и более детей. Теперь эти женщины смогут выйти на пенсию досрочно и получить пособие от государства.

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Право на досрочную пенсию получат те женщины, у которых будут соблюдены и еще несколько условий.