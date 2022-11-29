Россиянки старше 57 лет получат выплаты от государства: кому именно они положены

В 2023 году россиянки, которым исполнилось 57 лет, смогут претендовать на получение дополнительной выплаты от государства.
На сайте Пенсионного фонда России уточняется, что речь идет о выплатах для матерей, воспитавших троих и более детей. Теперь эти женщины смогут выйти на пенсию досрочно и получить пособие от государства.
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Право на досрочную пенсию получат те женщины, у которых будут соблюдены и еще несколько условий.
Во-первых, всем детям уже должно исполниться, как минимум восемь лет. Во-вторых, у женщины, чей возраст перевалил за 57 лет, должно быть не менее 15 лет страхового стажа. И третье условие — наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
По материалам Sportkp.ru.