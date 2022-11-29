Сюрприз под занавес года: ПФР сообщил о дополнительных выплатах пенсионерам — сумма не маленькая!

На сайте Пенсионного фонда России появилось сообщение о том, что граждане, вышедшие на пенсию, могут претендовать на получение повышенного пособия — фиксированную выплату к страховой пенсии.
Правда, не все, а определенная категория лиц. На получение выплаты имеют право пенсионеры, имеющие несовершеннолетних детей или же если их совершеннолетние наследники являются студентами высших учебных заведений.
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«Важно, чтобы студент старше 18 лет обучался по очной форме в образовательном учреждении, находился на иждивении мамы и был не старше 23 лет. На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта иждивения и учебы, носит заявительный характер», — говорится в сообщении ПФР.
За каждого иждивенца родителям-пенсионерам начислят дополнительно по 2406,91 рубля.
По материалам Sportkp.ru.