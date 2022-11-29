Возможен рост доходов: астролог обрадовала прогнозом на 30 ноября

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», какой будет среда, 30 ноября. Астролог отметила, что этот день может стать удачным для представителей всех знаков зодиака. Он особенно хорош для решения рабочих и деловых вопросов.

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