Возможен рост доходов: астролог обрадовала прогнозом на 30 ноября

Елена Мун рассказала порталу «А теперь внимание!», какой будет среда, 30 ноября. Астролог отметила, что этот день может стать удачным для представителей всех знаков зодиака. Он особенно хорош для решения рабочих и деловых вопросов.
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«Возможны денежные поступления, рост доходов. Публичная деятельность, сделки с недвижимостью, предметами искусства, роскоши принесут особый успех», — сообщила Мун.
По словам Елены, грядущая среда отлично подойдет также для реорганизации пространства, косметического ремонта, оформление дома и офиса.
Также в этот день деловые отношения могут перейти в романтичное русло.