Она поражена картофельной болезнью! Роскачество назвало худшую пшеничную муку

Эксперты Роскачества провели исследование пшеничной муки высшего сорта. Для лабораторных опытов специалисты закупили 25 товаров разных торговых марок, которые продаются в российских магазинах.
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Часть продуктов провалила испытания. Критические нарушения были обнаружены в муке брендов Nice Day, «Луховицкая» и «Императорский рецепт». Производители этих товаров указали на упаковках, что они соответствуют ГОСТу, однако лабораторные опыты это опровергли.
Продукты были признаны потенциально небезопасными, поскольку в них нашли возбудителей картофельной болезни. Это является нарушением ТР ТС (технические регламенты, действующие на территории Таможенного союза) и указывает на несоблюдение технических условий на производстве. Информация была отправлена в Роспотребнадзор.