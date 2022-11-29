Она поражена картофельной болезнью! Роскачество назвало худшую пшеничную муку

Эксперты Роскачества провели исследование пшеничной муки высшего сорта. Для лабораторных опытов специалисты закупили 25 товаров разных торговых марок, которые продаются в российских магазинах.

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Часть продуктов провалила испытания. Критические нарушения были обнаружены в муке брендов Nice Day, «Луховицкая» и «Императорский рецепт». Производители этих товаров указали на упаковках, что они соответствуют ГОСТу, однако лабораторные опыты это опровергли.