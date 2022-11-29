Как, заказывая на Wildberries, люди массово лишаются денег: перевели — и след простыл!

Маркетплейс Wildberries зафиксировал новые случаи мошенничества, которые преступники осуществляют, пользуясь торговой площадкой.

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Пользователей стали обманывать на деньги ушлые дельцы, которые регистрируются на Wildberries в качестве продавцов. Создав карточки товаров с привлекательными ценами и условиями покупки, они ждут, когда клиенты оформят заказ.

Далее сами выходят на покупателей через сообщения в личном кабинете и предлагают заплатить за товар, переведя деньги на конкретную карту или реквизиты счета. То есть минуя площадку Wildberries.

Маркетплейс предупредил своих клиентов, что они никогда так не делают, а тот, кто так поступает, — мошенник. Переводить на сторонние платформы деньги нельзя, если не хочется их потерять. Вернуть эти средства фактически невозможно, и уж тем более бесполезно качать права в Wildberries.

Источник: akket.com.