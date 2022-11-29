Товар похищен: стали известны проблемы маркетплейса Wildberries

Юрист маркетплейса Wildberries обратился в полицию с заявлением о похищении товара в городском округе Электросталь (Подмосковье).

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Со склада магазина преступники унесли 187 камер видеонаблюдения, 206 триммеров, 17 электрочайников.

Подозреваемыми в деле проходят сотрудники Wildberries, пишет КП. В настоящий момент они задержаны, и, скорее всего, их причастность будет быстро доказана, поскольку полицейские поймали их с поличным — во время выгрузки похищенного.