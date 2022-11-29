Продается в любом «Магните»: Роскачество назвало лучшую пшеничную муку

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты проверили 25 популярных товаров.

Специалисты Роскачества провели исследование пшеничной муки высшего сорта. Для лабораторных опытов эксперты закупили 25 товаров разных торговых марок, которые продаются в российских магазинах.

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По результатам проверок самой высококачественной была признана продукция четырех брендов: «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.

Производители вышеназванной муки указали на упаковках, что продукция соответствует ГОСТу. Это было полностью подтверждено в ходе лабораторных исследований. 

Также товары соответствовали повышенным стандартам Роскачества. Для их изготовления использовалось хорошо очищенное и качественное зерно. 

В образцах не было найдено токсичных элементов, в том числе пестицидов, микотоксинов и тяжелых металлов. Помимо этого, в них отсутствовали следы заражения вредителями и возбудители картофельной болезни.

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