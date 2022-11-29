Продается в любом «Магните»: Роскачество назвало лучшую пшеничную муку

Специалисты Роскачества провели исследование пшеничной муки высшего сорта. Для лабораторных опытов эксперты закупили 25 товаров разных торговых марок, которые продаются в российских магазинах.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По результатам проверок самой высококачественной была признана продукция четырех брендов: «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.

Производители вышеназванной муки указали на упаковках, что продукция соответствует ГОСТу. Это было полностью подтверждено в ходе лабораторных исследований.