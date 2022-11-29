Через 1 день Wildberries поставит на стоп: полная аннуляция товара

Wildberries уже с 1 декабря аннулирует многочисленные товары. Делает это маркетплейс вынуждено, поскольку не прошел проверку Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Надзорному органу сообщили, что маркетплейс торгует на своей площадке запрещенными в России товарами — теми, которые содержат сушеные мухоморы. После соответствующей проверки данный факт был доказан и вынесен вердикт: продукцию убрать с витрин, продажу прекратить.

Запрещенные грибы могли содержаться в таких товарах, как БАДы, чаи и витамины. Не исключено, что некоторые покупатели будут недовольны, но закон есть закон.

Источник: akket.com