С 1 декабря станут бесполезны: Сбербанк начал уничтожение карточек «Мир»

Платежная система «Мир» - одна из самых последних в России. Ее создали в 2014 году, но особую популярность она получила в этом году из-за западных санкций. В тот момент, когда за пределами России стали отменять у россиян карточки Visa и Mastercard, пластик «Мира» усилиями России стал, напротив, использоваться в ряде государств.

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Однако сейчас Сбербанк практически собственными руками приступил к уничтожению карт «Мир». Кредитная организация запустила собственную систему обработки платежей SberPay, которая работает виртуально. Пластик с ней иметь под рукой не нужно, только телефон.

Чтобы воспользоваться SberPay нужно иметь аппарат с функцией NFC, кроме того, необходимо обновить «Сбербанк-онлайн» до последней версии. Далее смартфон просто прикладывается к терминалу и деньги списываются, то есть применение реальной карты «Мир» становится бессмысленным.

Источник: akket.com.