450 рублей в час: как россиян будут обдирать с декабря – плата за асфальт

Тем не менее, уже с 24 декабря владельцам и арендаторам легковых машин придется раскошелиться просто за кусок асфальта под колесами по 450 рублей в час! А если пришлось оставить надень? Это ведь целое состояние!

К слову, похожие нововведения вводятся и в других городах России - количество парковок в принципе решено сократить, дабы пересадить народ на общественный транспорт. Пользователи Сети в шоке от происходящего, ведь автобусы и троллейбусы в регионах итак всегда переполнены, да и ждать их нужно по полчаса на холодной остановке.

Источник: akket.com.