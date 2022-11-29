450 рублей в час: как россиян будут обдирать с декабря – плата за асфальт

Россиянам опять придется раскошелиться.

Россиянам опять придется раскошелиться. Фото: Global Look Press

Люди в шоке от нововведения, платить за воздух нравится немногим.

Россиянам сообщили, что на 149 улицах Москвы повысят плату за парковку. Многие соотечественнике в шоке от этой новости, ведь в столицу итак невозможно приезжать на авто - припарковаться бесплатно просто негде, а цена коммерческих парковок - запредельная. Куда еще выше?

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Тем не менее, уже с 24 декабря владельцам и арендаторам легковых машин придется раскошелиться просто за кусок асфальта под колесами по 450 рублей в час! А если пришлось оставить надень? Это ведь целое состояние!

К слову, похожие нововведения вводятся и в других городах России - количество парковок в принципе решено сократить, дабы пересадить народ на общественный транспорт. Пользователи Сети в шоке от происходящего, ведь автобусы и троллейбусы в регионах итак всегда переполнены, да и ждать их нужно по полчаса на холодной остановке.

Источник: akket.com.

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