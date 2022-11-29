Уже с 1 декабря: вы не увидите в российских магазинах эти продукты

С началом зимы, пишет akket.com, отечественные покупатели, увидят последствия этих мер – с полок магазинов пропадет целый ряд наименований импортного производства. И, скорее всего, российские производители еще не успели в полной мере возместить данные продукты.

В настоящее время эти товары еще продаются в России, но это остатки и по завышенным ценам. Не исключено также, что зарубежные продукты будут поставляться в страну по параллельному импорту, который разрешен теперь официально.