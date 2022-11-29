Эти продукты дешевеют: супермаркеты вернули акции и дают скидки – налетай!

В середине года цены взлетели на продукты питания очень сильно, и народ начал экономить на еде. Однако, по итогам третьего квартала зафиксировано снижение стоимости товаров в супермаркетах. Оказалось, что прижавшие дисконт и акции летом ретейлеры сейчас потихоньку возвращаются к любимой россиянами практике скидок.

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Как сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ, лидерами по дисконту осенью стали чай, кофе и макароны. Заметное промо произошло в категории оливок.