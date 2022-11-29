«Исторический шанс»: астролог Дараган – о будущем России и ее влиянии в мире

Известный астролог Константин Дараган, предсказавший пандемию коронавируса и масочный режим, рассказал Юлии Меньшовой в ее новом выпуске на YouTube, что сейчас происходит в мире и какое будущее ждет нашу страну.

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Звездочет признал, что закат Европы, который прогнозировал век назад немецкий философ Освальд Шпенглер, происходит именно сейчас. И Россия в настоящее время имеет все шансы стать ведущим культурным центром на континенте. Более того, есть основания сохранить свое влияние в экономическом секторе за счет возрастающей ценности энергоресурсов.