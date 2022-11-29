Новое не начинать! Что ждет людей в работе и бизнесе в декабре, рассказал астролог

Астролог Анна Стелла дала прогноз на последний месяц текущего года. Весь декабрь будет при ретроградном движении Марса по Близнецам, и это чревато увеличением накала и напряженностью.

То есть, весь декабрь существуют риски аварийности, конфликтов и скандалов, высока вероятность обострения отношений, в том числе международных. Поэтому астролог советует весь месяц, вплоть до 12 января 2023 года, внимательно взвешивать свои поступки и слова.

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Особенно стоит отказаться от начинаний в новых проектах, не заключать новые контракты, не менять сферу деятельности на новую, не начинать бизнес, не уходить со старой на новую работу – все важные начинания лучше перенести на конец января следующего года, когда ретроградность Марса кончится.