Всем надо приготовиться: астролог Дараган дал тревожный прогноз на 2023 год

Известный астролог Константин Дараган ответил на вопросы актрисы Юлии Меньшовой в ее YouTube-шоу. Беседа касалась будущего страны и мира. Звездочет поведал о том, что всех нас ждут нелегкие времена. В текущем году этот тренд установился и продолжится в 2023-м.
«Мы проходим такую серьезную мировую перестройку, Россия в одной из точек бифуркации этого процесса, и в своей истории, и в мировой истории. И рассчитывать, что будет легко, просто или хотя бы беспроблемно, или хотя бы так, как было в 21-м году, оснований просто нет. То есть строго говоря, для оптимизма оснований нет совсем», - подчеркнул астролог.
В 2023 году мы, по словам Дарагана, будем думать, что следующий год будет хорошим. Однако, звезды оптимизма не добавляют.
«Будем подводить итоги и говорить: «Дедушка Мороз, спасибо, ничего не приноси, главное, ничего не забирай». Нам всем приготовиться, астрология оптимизма не добавляет. Да, у нас не плохие времена, но сказать, что они хорошие, они легкие, что это 19-й год хотя бы доковидный, нет», - не утешил астролог.
Константин Дарага. Кадр из YouTube-шоу "Сама Меньшова"