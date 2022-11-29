Всем надо приготовиться: астролог Дараган дал тревожный прогноз на 2023 год

Известный астролог Константин Дараган ответил на вопросы актрисы Юлии Меньшовой в ее YouTube-шоу. Беседа касалась будущего страны и мира. Звездочет поведал о том, что всех нас ждут нелегкие времена. В текущем году этот тренд установился и продолжится в 2023-м.

«Мы проходим такую серьезную мировую перестройку, Россия в одной из точек бифуркации этого процесса, и в своей истории, и в мировой истории. И рассчитывать, что будет легко, просто или хотя бы беспроблемно, или хотя бы так, как было в 21-м году, оснований просто нет. То есть строго говоря, для оптимизма оснований нет совсем», - подчеркнул астролог.

В 2023 году мы, по словам Дарагана, будем думать, что следующий год будет хорошим. Однако, звезды оптимизма не добавляют.