Впервые с октября: доллар и евро преподнесли сюрприз россиянам

В последний понедельник осени, 28 ноября, евровалюта в ходе торгов на Мосбирже впервые с октября перевалила за 64 рубля. Доллар тоже активно дорожает: 60,82 руб., что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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О росте курса валют еще неделю назад предупреждали многие. Объясняется это тем, что цены на нефть активно падают, как и спрос на рублевую ликвидность, сообщает «Интерфакс».

Но это не предел – доллар продолжит рост и к концу года, по прогнозам аналитика «КСП Капитал УА» Михаила Беспалова еще подорожает.