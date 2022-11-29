Впервые с октября: доллар и евро преподнесли сюрприз россиянам

В последний понедельник осени, 28 ноября, евровалюта в ходе торгов на Мосбирже впервые с октября перевалила за 64 рубля. Доллар тоже активно дорожает: 60,82 руб., что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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О росте курса валют еще неделю назад предупреждали многие. Объясняется это тем, что цены на нефть активно падают, как и спрос на рублевую ликвидность, сообщает «Интерфакс».
Но это не предел – доллар продолжит рост и к концу года, по прогнозам аналитика «КСП Капитал УА» Михаила Беспалова еще подорожает.
«Несмотря на риски, при отсутствии новых значимых санкций, например на российскую финансовую инфраструктуру, мы не ожидаем резкого ослабления рубля. Скорее этот процесс будет происходить постепенно по мере восстановления баланса импорта и экспорта, а значение курса на конец года может находиться не выше 65 рублей», - высказался эксперт.