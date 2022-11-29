Популярное заблуждение: врач развеял известный миф об импотенции

Врач-уролог, кандидат медицинских наук Павел Королев развеял популярный миф о мужском здоровье. По словам специалиста, импотенция является отдельным заболеванием, и простатит ее спровоцировать не может.

Он объяснил, что заблуждение о связи простатита и полового бессилия считается одним из самых распространенных. Врач рассказал, что это два разных заболевания. Импотенция может начаться у пациентов с воспалением предстательной железы, в том числе и хроническим. Но в данном случае «после» не значит «вследствие».

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Популярный миф еще и опасен, предупредил врач. Часто мужчины, заподозрив у себя болезни предстательной железы из-за снижения потенции, не идут к врачу. Пациенты решаются самостоятельно назначить себе анализ на онкомаркеры, что очень опасно. Более того, некоторые пытаются интерпретировать результаты анализов при помощи интернета, а также выписать себе лекарства.