Усугубляет ситуацию: назван популярный метод лечения зубной боли, от которого нужно отказаться

Известный способ лечения зубной боли спиртом может привести к опасным последствиям. Стоматолог Наталия Королевская рассказала, что этот метод не только не поможет, но и усугубит ситуацию. Промывание спиртом и настойкой прополиса на спирту повредят слизистую рта.

«То же касается и алкоголя. Временное состояние эйфории действительно может немного притупить чувство боли, но, если в таком состоянии пациент потом попадет к врачу, ему не смогут помочь, применение анестезии после приема алкоголя запрещено», - объяснила Королевская в беседе с «Газета.ru».

Медик отметила, что в этом случае лучше всего использовать раствор соды и соли. Но делать это желательно после консультации с врачом.