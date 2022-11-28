Усугубляет ситуацию: назван популярный метод лечения зубной боли, от которого нужно отказаться

Известный способ лечения зубной боли спиртом может привести к опасным последствиям. Стоматолог Наталия Королевская рассказала, что этот метод не только не поможет, но и усугубит ситуацию. Промывание спиртом и настойкой прополиса на спирту повредят слизистую рта.
«То же касается и алкоголя. Временное состояние эйфории действительно может немного притупить чувство боли, но, если в таком состоянии пациент потом попадет к врачу, ему не смогут помочь, применение анестезии после приема алкоголя запрещено», - объяснила Королевская в беседе с «Газета.ru».
Медик отметила, что в этом случае лучше всего использовать раствор соды и соли. Но делать это желательно после консультации с врачом.
Врач также рассказала, что некоторые пациенты используют чайное дерево при лечении зубной боли. Это достаточно сильный антисептик, но его нужно применять осторожно, иначе есть риск получить ожог слизистой, отметила стоматолог.
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По словам Королевской, категорически нельзя греть щеку со стороны больного зуба и сам зуб, а также делать различные повязки. Если есть гнойное воспаление, термическое воздействие значительно ускорит этот процесс.
Если десны воспалены, то можно использовать полоскание отваром трав. В его составе обычно содержится ромашка, шалфей, кора дуба, алоэ, календула.