Можете забыть об этом: названы категории людей, которые могут не платить за капремонт

Юрисконсультант Анастасия Лебедева рассказала, кто может не платить за капитальный ремонт дома. Есть несколько групп людей, которые освобождаются от этих вносов.

Эксперт отметила, что по закону освобождаются от взносов многодетные семьи, ветераны ВОВ и ветераны труда, собственники квартир в аварийных домах.

Кроме этого, об оплате капремонта могут забыть ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп, одинокие пенсионеры старше 80 лет и те, кто официально сдают квартиру, передает портал «А теперь внимание!».