До 15 тысяч рублей: россияне со стажем получат новые выплаты уже с 1 декабря

В России несколько десятков миллионов россиян, которые получают пенсию. В нашей стране начисление пенсии разное для работающих и неработающих пенсионеров. Также существуют доплаты, которые зависят от места жительства, стажа и других нюансов. Уже с 1 декабря 2022 года некоторые россияне смогут получить дополнительную денежную выплату.
Озвучены всего два критерия в этом случае. Первое – новые выплаты будут назначать лишь тем, кто проработал в сфере угольной промышленности или в гражданской авиации летчиками. И второе – у них должен быть стаж не менее 20 или 25 лет работы в зависимости от сложности условий труда.
«Сумма выплаты для работников угольной промышленности – 5000 рублей в месяц, а бывшим летчикам добавляют по 10-15 тысяч рублей и более. И добавляет, – такую выплату могут получить граждане после подтверждения стажа, или же ранее работал, но уволился в ноябре», поделился источник с Ussurmedia.
Также россиян предупредили, что размер суммы может меняется каждый квартал. Зависеть размер выплат будет от поступивших в ПФР страховых взносов от работодателей.