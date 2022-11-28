До 15 тысяч рублей: россияне со стажем получат новые выплаты уже с 1 декабря

Озвучены всего два критерия в этом случае. Первое – новые выплаты будут назначать лишь тем, кто проработал в сфере угольной промышленности или в гражданской авиации летчиками. И второе – у них должен быть стаж не менее 20 или 25 лет работы в зависимости от сложности условий труда.

«Сумма выплаты для работников угольной промышленности – 5000 рублей в месяц, а бывшим летчикам добавляют по 10-15 тысяч рублей и более. И добавляет, – такую выплату могут получить граждане после подтверждения стажа, или же ранее работал, но уволился в ноябре», поделился источник с Ussurmedia.

Также россиян предупредили, что размер суммы может меняется каждый квартал. Зависеть размер выплат будет от поступивших в ПФР страховых взносов от работодателей.