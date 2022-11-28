Отсрочить увядание: дерматолог Гвинет Пэлтроу назвала способы замедлить старение кожи

Дерматолог голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и модели Линды Евангелисты Карин Гроссман рассказала о способах замедлить старение кожи. Так, отсрочить увядание внешности поможет качественная защита от ультрафиолетовых лучей.
Врач посоветовала перед увлажнением наносить солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и пользоваться им повторно каждые два часа после выхода на улицу. Кроме того, по утрам нужно использовать содержащие антиоксиданты препараты. Также Гроссман призвала как можно раньше начинать применять ретиноиды.
«Ретиноиды по-прежнему являются самым проверенным и верным компонентом антивозрастного ухода за кожей. Они способствуют выработке коллагена и стимулируют обновление клеток», - объяснила дерматолог Пэлтроу, пишет The Sun.
Гроссман отметила, что солнце ответственно за преждевременное старение кожи и развитие рака. Дерматолог суперзвезд посоветовала носить в жаркую погоду широкополую шляпу, одежду с длинными рукавами и длинные брюки из легких, дышащих тканей.