Отсрочить увядание: дерматолог Гвинет Пэлтроу назвала способы замедлить старение кожи

Дерматолог голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и модели Линды Евангелисты Карин Гроссман рассказала о способах замедлить старение кожи. Так, отсрочить увядание внешности поможет качественная защита от ультрафиолетовых лучей.

Врач посоветовала перед увлажнением наносить солнцезащитный крем с высоким фактором защиты и пользоваться им повторно каждые два часа после выхода на улицу. Кроме того, по утрам нужно использовать содержащие антиоксиданты препараты. Также Гроссман призвала как можно раньше начинать применять ретиноиды.