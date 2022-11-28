Могут привести к опасным заболеваниям: врач назвала популярные продукты, от которых нужно отказаться

Названы несколько популярных продуктов, отказавшись от которых, можно снизить риски заболеваний сердца и сосудов. Так, газированные напитки, жареный бекон и кондитерские изделия очень опасны для здоровья.

Эндокринолог Наталия Кирдянкина рассказала, что данные продукты содержат КПГ (конечные продукты гликирования). Они сильно влияют на развитие сердечно-сосудистых осложнений.

«КПГ накапливаются в костях, хрящах, мышцах, сухожилиях, связках и нервах, где они негативно влияют на биомеханические свойства тканей», — объяснила врач в интервью «Лента.ру».

Конечные продукты гликирования увеличивают риск развития смертельно опасных заболеваний (диабет, артрит, атеросклероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера, катаракта). В поджаренном беконе КПГ содержится больше, чем в любой другой вредной еде, рассказала Кирдянкина.

По словам эндокринолога, употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы, то есть кондитерских изделий и сладких газированных напитков, также способствует гликированию белков.