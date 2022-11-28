Не бойтесь экспериментировать: эксперты рассказали, чем можно заменить новогоднюю елку

Новогодняя елка

Новогодняя елка. Фото: Global Look Press

Украсить гирляндой и мишурой можно даже стопку книг.

Эксперты рассказали, чем можно заменить новогоднюю елку в квартире, если для пушистой красавицы нет места или хочется удивить домашних и гостей. Есть несколько оригинальных вариантов, которые будут смотреться не менее празднично.

Кипарисовик или араукария вполне могут заменить елку. Достаточно будет лишь нарядить любое из растений мишурой и игрушками.

Если квартира совсем небольшая, то можно нарисовать силуэт ели на стене и украсить гирляндой. Это создаст праздничную атмосферу и здорово сэкономит пространство. Сам силуэт, к тому же, можно создать из еловых веточек и мишуры, пишет ОСН.

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Также можно поместить ветви ели в вазе. Достаточно положить туда мох или флористическую губку. Веточки можно прикрепить к лестнице или стремянке, создав эффект елки. Украсить гирляндами и мишурой можно даже стопку книг!

Есть также вариант для тех, кто не хочет тратить лишнее время на украшение. Можно распечатать елку в крупноформатном изображении. Этот постер достаточно лишь повесить на стену и дополнить тесьмой или иголками с бусинками.

Ранее стилисты посоветовали выбирать серый, голубой, розовый и белый цвета для встречи Нового года. Если вы предпочитаете яркие оттенки, тогда следует остановиться на красном, синем, фиолетовом или черном. Именно эта палитра удовлетворит хозяина будущего года, Черного Водяного кролика.

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