Не бойтесь экспериментировать: эксперты рассказали, чем можно заменить новогоднюю елку

Эксперты рассказали, чем можно заменить новогоднюю елку в квартире, если для пушистой красавицы нет места или хочется удивить домашних и гостей. Есть несколько оригинальных вариантов, которые будут смотреться не менее празднично.

Кипарисовик или араукария вполне могут заменить елку. Достаточно будет лишь нарядить любое из растений мишурой и игрушками.

Если квартира совсем небольшая, то можно нарисовать силуэт ели на стене и украсить гирляндой. Это создаст праздничную атмосферу и здорово сэкономит пространство. Сам силуэт, к тому же, можно создать из еловых веточек и мишуры, пишет ОСН.

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