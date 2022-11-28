Какие вклады самые выгодные: эксперт рассказала, как заработать на хранении денег в банке

Размышляя о том, куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль, россияне часто задумываются о банковских вкладах, позволяющих их владельцу получать пассивный доход, не выходя из дома. О том, как выбрать наиболее выгодный вклад, рассказала инвестор Татьяна Волкова.
По ее словам, в век Интернета любой желающий может воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов, в которых собрана нужная информация из всех банков интересующего вас региона. Вы можете зайти на сайт и понять, какой банк вам более подходит, просто введя все условия: сумма вклада, срок вклада, возможность пополнения и так далее.
Татьяна пояснила, что возможность пополнения, то есть внесения дополнительных средств, является очень полезной функцией. Что касается выгодности, то лучше выбирать вклады с ежемесячным начислением и с капитализацией процентов, добавила она.
«Эти вклады самые выгодные, хотя первоначальная ставка по ним будет ниже, чем у тех, где проценты начисляются раз в год», — сказала инвестор.
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В интервью сайту «А теперь внимание!» Волкова также напомнила, что помимо самого крупного и популярного банка у нас в стране есть и другие — с более интересными предложениями, с более высокими процентами по вкладам.
Если вы выбираете такой банк, не забывайте, что у него должна быть страховка в агентстве страхования вкладов. Это поможет защитить вклады до 1 400 000 рублей.