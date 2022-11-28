Какие вклады самые выгодные: эксперт рассказала, как заработать на хранении денег в банке

Размышляя о том, куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль, россияне часто задумываются о банковских вкладах, позволяющих их владельцу получать пассивный доход, не выходя из дома. О том, как выбрать наиболее выгодный вклад, рассказала инвестор Татьяна Волкова.

По ее словам, в век Интернета любой желающий может воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов, в которых собрана нужная информация из всех банков интересующего вас региона. Вы можете зайти на сайт и понять, какой банк вам более подходит, просто введя все условия: сумма вклада, срок вклада, возможность пополнения и так далее.

Татьяна пояснила, что возможность пополнения, то есть внесения дополнительных средств, является очень полезной функцией. Что касается выгодности, то лучше выбирать вклады с ежемесячным начислением и с капитализацией процентов, добавила она.

«Эти вклады самые выгодные, хотя первоначальная ставка по ним будет ниже, чем у тех, где проценты начисляются раз в год», — сказала инвестор.

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