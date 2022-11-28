Срочно заберите свои деньги: финансисты предупредили россиян о высоких рисках с наличными

Тем россиянам, у которых есть в распоряжении накопления, эксперты советуют подстраховаться и выбрать валютные активы дружественных стран, а также присмотреться к защитным активам.
«Облигации, как государственные, так и корпоративные, достаточно стабильны в цене. Продажа на фондовом рынке облигаций с дисконтом принесет кредитору гарантированный доход как минимум на уровне дисконта, а также доходность по купону», — прокомментировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
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Достаточно стабильны и валютные активы, по крайней мере, на длительном отрезке времени. Но оставлять доллары США и евро в качестве инвестиционных активов эксперты не советуют.
С повышенным риском связаны и вложения в любую криптовалюту — эта сфера законодательно до сих пор не урегулирована. К тому же имеется существенный ценовой шторм и неопределенность на рынке.
По материалам prime.ru.