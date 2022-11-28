Срочно заберите свои деньги: финансисты предупредили россиян о высоких рисках с наличными

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Достаточно стабильны и валютные активы, по крайней мере, на длительном отрезке времени. Но оставлять доллары США и евро в качестве инвестиционных активов эксперты не советуют.

С повышенным риском связаны и вложения в любую криптовалюту — эта сфера законодательно до сих пор не урегулирована. К тому же имеется существенный ценовой шторм и неопределенность на рынке.

По материалам prime.ru.