Wildberries объявил о сборе ранее купленных вещей у своих клиентов: люди впали в ступор

Wildberries сделал необычное объявление: теперь маркетплейс не только продает товары, но и покупает у населения ненужные крупногабаритные вещи. Причем цена на них может быть очень разной.

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Например, за вывоз электроплиты или холодильника Wildberries заплатит всего 1 рубль, а за пианино или большой угловой диван — все 5 тысяч рублей.

В целом теперь у клиентов маркетплейса появилась неплохая возможность избавиться от хлама и не платить за перевозку его на свалку.