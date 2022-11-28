Названа марка лучшего консервированного зеленого горошка к Новому году

Специалисты Росконтроля провели исследование и выяснили лучшую марку консервированного зеленого горошка из всех, которые продаются в популярных гипермаркетах. Всем требованиям безопасности соответствует продукт марки Bonduelle.

То есть в этом горошке низкое содержание соли и нет подсластителей. Чего не скажешь о других марках продукта.

В некоторых банках, купленных в сети гипермаркетов «Ашан», Росконтроль нашел оболочки зерен. Но это не есть хорошо, заключили специалисты.

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